بعد تعرضها لزلزال.. الصحاف يؤكد سلامة العراقيين المقيمين في مدينة المرج الليبية

2024-05-28 17:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد القائم بأعمال سفارة العراق لدى ليبيا أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، سلامة المواطنين العراقيين المقيمين في مدينة المرج التي تعرضت لزلزال.ونقل بيان صادر عن السفارة العراقية في ليبيا وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الصحاف تأكيده متابعة السفارة لأحوال المواطنين العراقيين الموجودين في مدينة المرج التي تعرضت لزلزال.وأكّد الصحاف سلامة العائلتين العراقيتين المتواجدتين في منطقة الزلزال، داعياً المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.