مقتل عنصر بالحشد الشعبي طعنا بسكين في كركوك

2024-05-28 17:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في كركوك، يوم الثلاثاء، بأن عنصرًا بالحشد الشعبي قتل طعنا بسكين نتيجة مشاكل اجتماعية، مشيرا إلى أن الجاني سلم نفسه الى السلطات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً ينتسب إلى الحشد الشعبي محور الشمال، قتل بالة حادة سكين حيث عثر على الجثة قرب محطة القطار في حي تسعين وسط كركوك".

وأضاف المصدر أن "القاتل قام بتسليم نفسه بعد جريمة القتل، واعترف بالجريمة التي ارجع دوافعها إلى مشاكل اجتماعية"، مشيرا الى " نقل الجثة للطب العدلي".