رئيس الوزراء: أكملنا تفويج أكثر من نصف عدد الحجاج العراقيين للديار المقدسة

2024-05-28 17:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، إكمال تفويج أكثر من نصف عدد الحجاج العراقيين للديار المقدسة. وقال رئيس الوزراء خلال كلمته بجلسة مجلس الوزراء، وتابعتها الاقتصاد نيوز، أكملنا تفويج أكثر من نصف عدد الحجاج العراقيين للديار المقدسة بسلام. وأضاف، أن الحكومة دعمت جهود هيئة الحج بـ 39 مليار دينار، مبينا أن هيئة الحج اختارت أفضل الفنادق للحجاج العراقيين. وأشار الى أنهناك انسيابية في تفويج الحجاج وعدم التأخير في المنافذ، مثمنا جهود هيئة الحج ووزارتي الداخلية والنقل في تأمين طريق الحجاج ونقلهم وتلبية احتياجاتهم.