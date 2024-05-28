2024-05-28 17:42:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد نادي القوة الجوية، اليوم الثلاثاء، تعرض لاعبه مهند عبد الرحيم لكسر في قدمه اليسرى ستبعده لنهاية الموسم الحالي.وأكد نادي القوة الجوية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب مهند عبد الرحيم أثبتت وجود كسر في شظية العظم بقدم اللاعب اليسرى"، مؤكدا ، أن "الإصابة ستبعده عن جميع مباريات الفريق المقبلة".وكان عبد الرحيم تعرض لإصابة خلال الدقائق الأخيرة، في مباراة أمس الاثنين مع الزوراء قبل أن يغادر الملعب بعد 20 دقيقة من دخوله بديلاً.