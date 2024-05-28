سفارة العراق في ليبيا تؤكد سلامة المقيمين في مدينة المرج التي تعرضت للزلزال

2024-05-28 17:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد القائم باعمال السفارة العراقية في ليبيا، احمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، (28 ايار 2024)، عن سلامة جميع الجالية العراقية في مدينة المرج الليبية التي ضربها زلزال بقوة 4 على مقياس ريختر.

وقال الصحاف في اتصال هاتفي مع "بغداد اليوم" من طرابلس انه تواصل بشكل مباشر مع الجالية العراقية في مدينة المرج الليبية بعد الزلزال حيث هاتفهم كلا على حدة واطمئن على صحة العوائل واحتياجاتهم حيث اكدت العوائل سلامتها ولا يوجد أي ضرر مادي او بشري.

وبين الصحاف، ان "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية تابع ملف العوائل بعد الزلزال حيث اكدنا على سلامة الجميع وسط متابعة مستمرة للوضع هناك.

واضاف، ان "السفارة منذ افتتاحها من نصف عام تقريبا تسعى لتقديم افضل خدمة للجالية العراقية في جميع المدن وسط متابعة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونائبه وزير الخارجية فؤاد حسين".

وكانت مديرية أمن المرج في شرق ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن وقوع هزة أرضية شعر بها أهالي المدينة.

وقالت المديرية في بيان على "فيسبوك"، إنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر جراء الهزة، التي وقعت عند الساعة 9:33 صباحا واستمرت لـ3 ثواني.

وتداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول وقوع الهزة، منتقدة غياب وجود شبكة لرصد الزلازل تستطيع أن تحدد قوة الهزة ومكانها وزمانها.

وتجدر الإشارة إلى أن المدينة سبق أن عاشت على وقع زلزال عنيف بقوة 5.3 درجات سنة 1963، اعتبر من أكبر الكوارث الطبيعية التي شهدتها ليبيا، وراح ضحيته 243 قتيلا.







