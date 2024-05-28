2024-05-28 17:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بجريمتها التي نفذتها في مخيم رفح، وأسفرت عن تنفيذ مجزرة بين عشرات المدنيين الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي، دانيال هاغاري: “لم يتضح بعد سبب الحريق الذي أودى بحياة مدنيين في رفح والتحقيق مستمر”. وادّعى هاغاري بأن إسرائيل “استهدفت إرهابيا برفح لكن الهجمة أودت عن غير قصد […]

ظهرت المقالة إسرائيل تقرّ بجريمتها في رفح: الهجمة أودت بحياة فلسطينيين بدون قصد أولاً على ايشان.