السوداني يعلن توفير دعم مالي بقيمة 39 مليار دينار لتفويج الحجاج العراقيين

2024-05-28 17:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، توفير دعم مالي بقيمة 39 مليار دينار لتفويج الحجاج العراقيين الى الديار المقدسة.

وقال السوداني في حديث خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "الدولة العراقية دعمت موازنة هيئة الحج والعمرة بـ39 مليار دينار"، مشيراً في ذات الوقت الى تفويج أكثر من نصف عدد الحجاج العراقيين جواً وبراً".

ولفت السوداني الى "بناء مدينة للحجاج والمعتمرين لتوفير دار استراحة عن مشاق السفر عن طريق احد المتبرعين"، مبيناً أن "هيئة الحج وايضا محافظتي كربلاء والانبار وفرت كل المتطلبات لذلك".

واوضح أن "50 بالمائة من الحجاج يتم تفويجهم براً"، معلناً ولأول مرة "إدخال أنظمة الأتمتة والجي بي اس والجوازات الإلكترونية بعملية تفويج الحجاج".

وأكد أن "هيئة الحج تمكنت من حجز افضل الفنادق واقربها للحجاج".