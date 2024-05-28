"حج" النواب يعيق تمرير رئيس البرلمان وجداول الموازنة

2024-05-28 18:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال مصدر برلماني، يوم الثلاثاء، إن سفر أكثر من 80 نائباً عراقياً الى السعودية لتأدية مناسك الحِج يعيق تمرير رئيس البرلمان وكذلك إقرار جداول الموازنة 2024.

وهذه ليست المرة الأولى التي يذهب بها عدد من النواب العراقيين الى السعودية لتأدية مناسك الحج، حيث شارك 70 نائباً في تأديتها العام الماضي بموافقات خاصة خارج المقاعد المخصصة للمواطنين في هيئة الحج والعمرة.

وعن موعد عقد جلسة مجلس النواب قال مصدر نيابي، لوكالة شفق نيوز، إنه "لا يوجد موعد محدد لعقد جلسة مخصصة لمناقشة جداول قانون الموازنة واقرارها بمجلس النواب بسبب عدم اكتمال اللجنة المالية النيابية من المناقشات واستضافة الوزراء والجهات المعنية".

واشار الى أن "هناك سبباً آخر يعطل انعقاد اي جلسة لمجلس النواب خصوصا بعد سفر قرابة 80 نائبًا إلى السعودية لتأدية مناسك الحج"، موضحاً أن "النواب المسافرين هم من كتل سياسية مختلفة".

من جانبه قال النائب عن كتلة دولة القانون محمد الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك صعوبة بالوقت الحالي لعقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب واستكمال الجولة الثالثة من الانتخابات بسبب عدم اتفاق الكتل السنية مع الكتل السياسية الأخرى على مرشح محدد".

واستبعد الزيادي عقد جلسة انتخاب رئيس المجلس قبل عيد الاضحى بسبب سفر عدد من اعضاء البرلمان إلى السعودية لتأدية مناسك الحج، إضافة إلى مقاطعة نواب تقدم لجلسة الانتخاب".

وأوضح أن "البرلمان منشغل حاليا بجداول قانون الموازنة والعمل على اقرارها قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي الذي سينتهي يوم 9 حزيران المقبل".