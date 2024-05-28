استهداف سفينة تجارية قبالة اليمن بثلاثة صواريخ

2024-05-28 18:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري الثلاثاء عن استهداف سفينة تجارية قبالة سواحل الحُديدة غرب اليمن بثلاثة صواريخ. وقالت أمبري في مذكرة إن سفينة تجارية أبلغت عن تعرّضها لاستهداف بثلاثة صواريخ على مسافة نحو 54 ميلًا بحريًا إلى جنوب غرب الحُديدة، مضيفة أن المياه بدأت تتسرب إلى هيكل السفينة وأصدرت نداء استغاثة واكدت تعرضها لأضرار. من جانبها، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو)، التي تديرها البحرية الملكية البريطانية، أنها "تلقت بلاغًا عن حادثة" جنوب غرب الحُديدة، بدون الخوض في التفاصيل. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم الذي يتزامن مع حملة يشنها الحوثيون