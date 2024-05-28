العراق يستضيف مؤتمر الانتربول الدولي قريبا

2024-05-28 18:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

بحث هيئة النزاهة الاتحادية مع وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تحضيرات عقد مؤتمر الانتربول الدولي الذي سيعقد في العاصمة بغداد. وقالت هيئة النزاهة في بيان، إن رئيس هيئة حيدر حنون بحث مع وزير الداخليَّة عبد الأمير الشمري التحضير وتهيئة مُستلزمات عقد مؤتمر الانتربول الدوليّ، حيث أكدا أن المؤتمر سيبحث توسيع مجالات التعاون ورفع مستوى التحرّي عن الجرائم الماليَّة وإشراك أجهزة مكافحة الفساد فيه. واضاف البيان، أن الجانبان شددا على تكثيف التعاون بين مُؤسَّسات الدولة والأجهزة الرقابيَّة في عمليَّة مكافحة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه، ودور التحوُّل الرقميّ وأتمتة المُؤسَّسات في تقليص الفساد، والتنبيه إلى ضرورة ترسيخ ثقافة النزاهة والحفاظ على المال العام، ونشر