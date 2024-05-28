المجلس الأعلى للشباب يعلن برنامج الفائزين بالمسابقة الوطنية

2024-05-28 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأوضح المجلس الأعلى للشباب، اليوم الثلاثاء، مضامين المسابقة الوطنية للبرامج الشبابية، متوقعاً مشاركة نصف مليون شاب أو أكثر فيها، فيما أعلن برنامج الفائزين بالمسابقة.وقال عضو سكرتارية المجلس الأعلى للشباب علي منخي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المسابقة الوطنية للبرامج الشبابية أقرت في وقت سابق بجلسة للمجلس الأعلى للشباب، وهي تستهدف المنظمات والفرق المسجلة، سواء كانت في إدارة المنظمات أو في وزارة الشباب والرياضة أو المؤسسات الرسمية"، مؤكداً، "تقديم 3444 منظمة على المسابقة".وأضاف، أن "المسابقة لا تشترط عمراً محدداً وإنما تشترط على المنظمات والفرق التي ترغب بالمشاركة أن تكون برامجها خاصة بالشباب وأن لا تتجاوز كلفتها الـ50 مليوناً"، منبهاً، أن "المرحلة العمرية للشباب المستهدفين تنحصر مابين 18 إلى 35 سنة".ولفت إلى، أن "هنالك الكثير من المشاريع والموضوعات التي قدمها الشباب حتى الآن، كما أن المنظمات قدمت برامج في تمكين الشباب وانخراطهم في سوق العمل وتشغيلهم في القطاع الخاص، إضافة إلى وجود برامج لتنمية المهارات سواء كانت في اللغات الأجنبية أو تعليم القرآن الكريم و غيرها، فضلاً عن وجود برامج أخرى تهتم بالجانب السياحي والتراث العراقي".وأكد، أن "المبادرة الوطنية لتنمية الشباب تنطلق بعد قبول 100 برنامج يستهدف الشباب"، مشيراً إلى، أنه "تم فرز 250 منظمة، سيتم مقابلتهم لاختيار منهم 100 منظمة أو فريق تطوعي".ومضى بالقول: إن "كل منظمة أو فريق تطوعي تستهدف من 100 إلى 5 آلاف شاب، بالتالي نتوقع أنه بعدما يتم فرز 100 برنامج أن تصل الفئة المستهدفة بشكل مباشر لهذه المسابقة ككل هو نصف مليون شاب أو أكثر، أما الاستهداف الفرعي ممكن أن يصل إلى 5 ملايين شاب عراقي".وأشار إلى، أنه "سيتم اختيار المتميزين من الشباب لتسفيرهم خارج العراق إلى تركيا أو في أي بلد لديه تجربة في مجال تطوير مهارات الشباب".