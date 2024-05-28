تيباس: أنا شغوف بتحقيق هدف رفع مستوى الكرة العراقية ودوريها

2024-05-28 18:30:03 - المصدر: واع

بغداد- واع- حسين عمارأكد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، اليوم الثلاثاء، أنه شغوف بشكل شخصي بتحقيق هدف رفع مستوى كرة القدم العراقية ودوريها.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "الاتحاد العراقي لكرة القدم أقام في مقره احتفالية لمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع الاتفاقية الاستراتيجية مع رابطة لاليغا الإسبانية بحضور رئيس الرابطة خافيير تيباس وعدد من الشخصيات الرياضية، كما أقيم على هامش الحفل لقاء جمع تيباس برؤساء أندية دوري نجوم العراق فضلاً عن افتتاح المقر الجديد للرابطة بحضور رسمي كبير".وقال تيباس في مؤتمر صحفي على هامش الاحتفالية وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "شرحنا مشروعنا لرئيس مجلس الوزراء مع جميع خططنا لتطوير الكرة العراقية، وسنستمر في العمل ونحن شركاء في كل النجاح".وأضاف، "نعمل على المستوى الفني على تطوير الصورة وموضوع الحقوق وكذلك تنشيط التقنيات لتطوير النقل التلفزيوني لدوري نجوم العراق، وزرنا جميع الملاعب وكتبنا تقريراً عنها وبعد حديثنا مع رئيس مجلس الوزراء سنمضي في طريقنا، وعلى صعيد الملاعب والأندية سنعطي رأينا في كيفية الوصول بالدوري العراقي لمستوى الدوريات الكبرى ونحن نملك أجندة واضحة في هذا المجال".وتابع تيباس أنه "بكل تأكيد الحكومة العراقية تفكر في منح الأندية أراضي لإنشاء ملاعب تدريبية لفتح أكاديميات الفئات العمرية، وأحد أسباب نجاح الدوري الإسباني هو الاهتمام بأكاديميات الفئات العمرية للناشئين والبراعم".وأشار تيباس بأن "الشغف في تطوير الدوري العراقي تحول الي شخصياً فأنا شغوف جداً في تحقيق هدف رفع مستوى الكرة العراقية ودوريها وهذه مسؤولية كبيرة علي شخصياً، وسأكون دائماً مع فريقي ومع رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال وسنحتاج إلى مساعدة الجميع لكي نحقق النتائج المرجوة".