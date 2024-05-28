2024-05-28 18:36:06 - المصدر: منصة إيشان

بعثت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الشعب العراقي بمناسبة انتهاء مهامها. وقالت بلاسخارت في رسالتها التي تابعتها منصة “إيشان”: “مع اقتراب فترة عملي كممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق من نهايتها، أود أن أعرب عن امتناني وتقديري العميق لكافة العراقيين، خاصة أولئك الذين التقيت بهم […]

ظهرت المقالة بلاسخارت بمناسبة انتهاء مهامها: تأثرت بكرم وضيافة الشعب العراقي أولاً على ايشان.