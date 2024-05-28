السوداني: وصول نصف الحجاج العراقيين الى الديار المقدسة ودعمناهم بـ 39 مليار دينار

2024-05-28 18:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، (28 ايار 2024)، عن وصول نصف الحجاج العراقيين الى الديار المقدسة براً وجواً.

وقال السوداني في مستهل جلسة مجلس الوزراء، المنعقدة اليوم، "تم دعم كلفة الحج لهذه السنة بمقدار 39 مليار دينار من موازنة هيئة الحج وهو شكل من اشكال دعم الدولة ومؤسساته الى المواطن".

وأضاف "تم بناء مدينة للحجاج والمعتمرين ولأول مرة عن طريق أحد المتبرعين على طريق الحج البري لتخفيف مشاق السفر للحجاج".

وأشار السوداني الى "ادخال انظمة الأتمتة للحج والـ(جي بي اس) والجوازات الإلكترونية وهذه خدمة واضحة للحجاج".

ولفت الى، ان "هيئة الحج تمكنت من اختيار أفضل وأقرب الفنادق للحجاج العراقيين بشكل مميز من بين الدول الاسلامية".





h_rvRywCaQc