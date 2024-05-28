اجتماع نيابي لـصرف "21 مليار دينار" معطلة منذ 2021

2024-05-28 18:48:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بحثت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الثلاثاء، معوقات صرف 21 مليار دينار لمشروع ماء النهروان الكبيرة المتوقفة منذ 2021. وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن لجنة الخدمات والإعمار النيابية برئاسة النائب علي الحميداوي استضافت رئيس هيئة التصنيع الحربي ومدير عام الصناعات الحربية ومدير عام الماء ومدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة الاعمار والأسكان والوكيل الفني لوزارة التخطيط والنائب الفني لمحافظ بغداد ومدير ماء محافظة بغداد. وأضافت، أن اللجنة تطرقت خلال الاستضافة إلى التقرير المفصل عن نسب إنجاز الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وخطوط الرفع والخطوط الناقلة والمعوقات التي تتصل بعدم المصادقة من قبل وزارة التخطيط وإطلاق المدد الاضافية والنقص من حيث التصاميم وتعطل أوامر الغيار والتزامات العقود الخمسة الغير مكتملة لمشروع ماء المحمودية. واطلعت لجنة الخدمات والإعمار النيابية على نسب الإنجاز البالغة 92٪ والأعمال المدنية الاستيرادية والمعوقات المالية التي تتعلق بعدم إطلاق التخصيص المالي للمعدات الاستيرادية البالغة 21 مليارا لمشروع ماء النهروان المركزي منذ عام 2021، وقرار اللجنة متابعة إطلاق الضخ التجريبي والفعلي لـ ٥٠٠٠ آلاف متر مكعب من الماء الثلاثاء المقبل لتغذية المناطق المستهدفة في المشروع ، فضلا عن تدقيق نسب إنجاز مشروع ماء الزهور البالغ 94٪ والطاقة التصميمية للمشروع والوقوف عند تحديات التعارضات ونقاط التصريف والتأكيد على ضرورة اعتماد الخطة الطارئة بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والموارد المائية لانجازه.