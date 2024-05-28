2024-05-28 18:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعاتفق نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبد الله أحمد ورئيس الهيئة العامة للمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم فهمي برهان، اليوم الثلاثاء، على استمرار التعاون والعمل على تعويض المتضررين في زمن النظام البائد.وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبد الله أحمد، استقبل في مكتبه الرسمي ببغداد، رئيس الهيئة العامة للمناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان فهمي برهان والوفد المرافق له".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع العامة في تلك المناطق، وتكثيف الجهود والمساعي لتعزيز الاستقرار".وأكد البيان، أن "الجانبين اتفقا على أهمية استمرار التعاون بين حكومة الإقليم ومؤسسات الدولة الاتحادية، والعمل على تعويض المتضررين من سياسات التغيير الديمغرافي في زمن النظام البائد، الى جانب إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، ومتابعة الإجراءات لتنفيذ المادة 140 من الدستور".