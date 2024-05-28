المالية النيابية تؤكد أهمية دعم الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي

2024-05-28 19:24:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أهمية دعم الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي، فيما شددت على ضرورة إجراء مراجعة شاملة وإعادة النظر في مكونات الموازنة. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها عقدت اجتماعها الخامس المخصص لمناقشة جداول الموازنة العامة للعام 2024، اليوم الثلاثاء 2852024. وأكد رئيس اللجنة بحسب البيان على ضرورة إجراء مراجعة شاملة وإعادة النظر في مكونات الموازنة ودراسة الجداول بشكل مفصل في سبيل إيجاد رؤية واضحة، إضافة إلى أهمية النظر في استحقاقات مشاريع المحافظات مقارنة بتخصيصات مشاريع الوزارات، مشيرا إلى، أن التخصيصات المالية الجارية تنتهي بانتهاء السنة المالية. وتابع البيان، أن الاجتماع شهد مداخلات الأعضاء التي أكدت أهمية دعم الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي الرامي إلى تقديم الخدمات في جميع المناطق مع مراعاة دعم المحافظات في المشاريع الإستراتيجية ومشاريع البنى التحتية. وواصل البيان، أن اللجنة بحثت إمكانية إجراء المناقلات اللازمة وأثرها على القطاعات بنحو منتج، مع رسم تصور واضح وفق مقتضيات المصلحة العامة وتخفيض العجز من خلال ترشيد الإنفاق ودعم القطاعات المهمة كالتعليم والصحة، مع الالتفات إلى دعم القطاع الخاص. وأشار البيان إلى، أنه جرى التأكيد بوجوب المحافظة على الأسس الاقتصادية في الموازنة وفلسفة تعظيم واردات الدولة وتعزيز الصادرات وبناء القرارات وفق رؤية واضحة مع مراعاة انعكاساتها الإيجابية والتشديد على إنجاز المشاريع الحكومية التي تسهم في خدمة المواطن بشكل عام.