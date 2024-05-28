2024-05-28 19:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بيان





لحرص وزارة النفط الإتحادية علىٰ موضوع إعادة الإنتاج في الحقول الواقعة في إقليم كردستان وإستئناف التصدير عبر المنظومة الشمالية وبما يوفر المصلحة الوطنية . دعت وزارة النفط وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم والشركات العالمية المشغلة للحقول الواقعة في الإقليم لعقد إجتماع في بغداد بأسرع وقت لغرض التباحث وتداول الموضوع والتوصل إلىٰ إتفاق لتسريع إعادة الإنتاج وإستئناف تصدير النفط المنتج عبر ميناء جيهان التركي وحسب الكميات المثبتة في قانون الموازنة .





وزارة النفط

28- أيار - مايو -2024