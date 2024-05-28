تيباس يشدد من بغداد على احترام حقوق البث وتحسين البنية التحتية للملاعب

2024-05-28 19:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس رابطة الليغا الإسبانية خافيير تيباس، يوم الثلاثاء، تقديم أجندة واضحة عن المسابقات و بأوقات ثابتة والعمل على تحسين الرؤية التجارية والحقوق.

جاء ذلك خلال كلمة القاها في احتفالية أقامها الاتحاد العراقي لكرة القدم عصر اليوم، في مقر الاتحاد ببغداد، لمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع الاتفاقية الاستراتيجية مع رابطة الليغا الاسبانية بحضور رئيس الرابطة خافيير تيباس وعدد من الشخصيات الرياضية.

وقال تيباس في كلمته، وحضرتها وكالة شفق نيوز، أن في المسابقات الكثيرة حول العالم لا يغيرون من مواعيد المباريات وكل الفرق ترفض تغيير مواعيد إقامتها.

واضاف، اننا نعمل على تحسين الرؤية التجارية والحقوق، وكتبنا مجموعة تقارير عن الملاعب واحتياجاتها، مبينا اننا قريبون من النقل التلفزيوني، ومن المهم تعلم احترام الحقوق، فنحن نملك مشجعين بكل مكان في العالم .

وأوضح، سنذهب إلى طريقين بنفس الوقت على صعيد الملاعب والأندية وقدمنا أجندة واضحة عن المسابقات و بأوقات ثابتة، لن نشعر بالإنجازات بمدى قريب.

وبين، لقد قمنا بتفعيل المسابقات للفئات العمرية ونعمل للمستقبل بهذا الجانب المهم .

وتابع ان الحكومة العراقية تفكر بمنح الأندية بعض الأراضي، لفتح الأكاديميات وتأهيل الفئات العمرية، لافتا الى أن سبب نجاحنا بإسبانيا هو المواهب في الفئات السنية.