2024-05-28 19:36:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكدت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بدء وصول الوفود المشاركة في بطولة آسيا لألعاب القوى، التي تنطلق في البصرة يوم غد، مشيرة إلى أنها ستشهد 84 منافسة.وقال مدير عام العلاقات والتعاون الدولي في الوزارة حسام حسن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جميع الأنظار تتجه صوب مدينة البصرة الفيحاء، إذ تنطلق بطولة غرب آسيا لألعاب القوى، وهذه البطولة التي تقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبتوجيه مباشر وحضور وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، وملاكات الوزارة استنفرت جهودها منذ فترة لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير وتهيئة الملاعب بالشكل الأمثل لاحتضان منافسات غرب آسيا بألعاب القوى، وهذه البطولة ستشهد 48 منافسة للرجال والنساء ما عدا نصف الماراثون، ومثلما تعرفون هذه البطولة تقام لأول مرة في مدينة البصرة منذ عام 1975 لم تستضف البصرة أي بطولة".وأضاف حسن، أنه "كانت بطولة الخليج الأولى وآخر بطولة أقيمت في بغداد سنة 1979 بطولة العرب، إذا الحدث يمثل استضافة مهمة للعراق درب استضافة البطولات القارية ومنها بطولة كأس آسيا للقوس والسهم التي نجح العراق ووزارة الشباب والرياضة باستضافتها خلال شهر شباط الماضي، والاستعدادات جارية على كافة الأصعدة لاستضافة هذا الحدث الرياضي المهم، وبدأت الوفود بالتوافد مدينة البصرة للمشاركة في هذه البطولة 12 دولة عربية إضافة إلى إيران تشارك في منافسات هذه البطولة، وهي دعوة لجمهورنا الكريم لإعلامنا الرياضي وغير الرياضي للحضور إلى منافسات هذه البطولة وتسليط الضوء عليها".وتابع أن "تكون فاتحة خير لاستضافة العديد من البطولات، وأيضاً تفتتح في بغداد يوم غد بطولة المواهب العربية العلمية في مديرية الرعاية العلمية للشباب في القبة الفلكية في الزوراء وعدة دول عربية تشارك في فعاليات هذه البطولة بدأت الوفود بالتواصل، وهي معظمها تحوي هذه البطولة ابتكارات الشباب العلمية بمختلف التخصصات، وهذا النشاط يقام برعاية جامعة الدول العربية، ووزارة الشباب والرياضة أعدت العدة لإنجاح هذا الافتتاح وهذه البطولة وملاكات الوزارة وطبعا توزعت على استقبال الوفود وعلى تهيئة مكان الحفل ومكان المنافسات في هذه البطولة التي نتمنى أن تكلل بالنجاح أيضاً".