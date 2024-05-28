وزيرة الهجرة تعلن عودة أكثر من 300 نازح إلى مناطقهم في سنجار

2024-05-28 19:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء، عودة أكثر من 300 نازح إلى مناطقهم في سنجار.ونقل بيان للوزارة عن جابرو قولها، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم عودة أكثر من 300 نازح يسكنون خارج المخيمات في مجمع شاريا بمحافظة دهوك، إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى".وأضاف البيان، أن "عودتهم جاءت بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية (IOM)، التي وفرت لهم الدعم اللوجستي وقيادة عمليات نينوى، ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد، وتماشياً مع البرنامج الحكومي".