بلاسخارت بمناسبة انتهاء مهامها: أشكر العراقيين على كرمهم وحسن ضيافتهم

2024-05-28 19:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، عن شكرها العراقيين كافة على كرمهم وحسن ضيافتهم طوال فترة مهامها في العراق.وقالت بلاسخارت في رسالة بمناسبة انتهاء فترة عملها تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "مع اقتراب فترة عملي كممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق من نهايتها، أود أن أعرب عن امتناني وتقديري العميق للعراقيين كافة خاصة أولئك الذين التقيت بهم وعملت معهم".وأضافت، "فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تأثرت مراراً وتكراراً بكرم وحسن ضيافة شعب لم يبتعد أبداً عن تقاليده في الترحيب بالغريب أو مساعدة المحتاج حتى لو كان ذلك على حساب راحته أو وقته وتعلمت الكثير من الإصغاء إلى النساء والرجال العراقيين وهم يسردون تاريخهم بكل فخر".وتابعت بلاسخارت، "رغم أن الكثيرين واجهوا تحديات خطيرة، إلا أن التفاؤل بالأيام المقبلة كان مشرقاً دائما، لقد رحبوا بي وبزملائي الآخرين في الأمم المتحدة في مدنهم ومنازلهم، ودعونا لنشاركهم في وجبة أو فعالية ولم يفوتوا فرصة لإبراز ثقافة العراق الغنية وجماله الهائل وفي جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك إقليم كردستان شارك عدد لا يحصى من الناس من جميع الأعمار بشكل عفوي مراراً وتكراراً، آمالهم وتطلعاتهم. ولن أنسى أياً منهم".وواصلت، "إنني أقدر حقاً الاجتماعات والمناقشات المهنية التي أجريناها مع مجموعة كبيرة من الشركاء من ممثلي المجتمع المدني والأكاديميين وزعماء العشائر والقيادات الدينية إلى السلطات المحلية وسلطات المحافظات والسلطات الوطنية والقضاة والمسؤولين الأمنيين والسياسيين، وغني عن القول إن آراءهم ووجهات نظرهم قد علمتنا الكثير وأرشدت عملنا، وشملت بعض هذه الاجتماعات أشخاصاً وضعوا الخلافات اليومية جانباً لإيجاد حلول في المراحل الحرجة للعراق".واشارت إلى، أن "كل هذه التفاعلات تركت داخلي أثراً لا يمحى، وبالطبع لا يمكنني المبالغة في الإعراب عن امتناننا للأجهزة المختلفة بالحكومة العراقية، التي سهلت عملنا، من خلال الجهود الدؤوبة و حمت موظفي الأمم المتحدة وعملياتها".وأكدت بلاسخارت، "ولا يعني أي من ذلك أن الأمم المتحدة كانت محصنة ضد الانتقادات - التي كان بعضها مبرراً، وبعضها يستند ببساطة إلى تصورات خاطئة حول من نحن، وما يمكننا وما لا يمكننا القيام به ولكن الحديث مع أولئك الذين يفهمون قيم المنظمة وما تمثله كان أمراً مثمراً للغاية، وكما قلت عدة مرات، إن الأمم المتحدة لا تمتلك عصا سحرية، ففي نهاية الأمر، يتوقف التوازن بين الصراع والسلام أو الفقر والرخاء على الإرادة السياسية للدول، ولكن إذا استطعنا إحداث فرق في حياة الناس، فإن الأمر يستحق تكثيف العمل والاستمرار في المحاولة وفي نهاية المطاف لدى الأمم المتحدة أولوية رئيسية واحدة في جوهرها تعزيز السلام والازدهار للجميع بغض النظر عن الانتماء أو الدين أو الخلفية أو العرق".واختتمت بلاسخارت حديثها بالقول: "مرة أخرى أود أن أعبر عن تقديري العميق وشكري للتعاون والدعم الكريمين المقدمين إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وأسرة الأمم المتحدة الأوسع في العراق ولي أنا شخصياً، عاش العراق".