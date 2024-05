2024-05-28 19:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد مدير شباب ورياضة ذي قار مهند السهلاني، اليوم الثلاثاء، أن هناك أكثر من 70 مشروعا يخدم شريحة كبيرة من الشباب والرياضيين أنجزت في المحافظة خلال سنتين فقط بعد أن كان هنالك نقص حاد في المنشآت الرياضية والشبابية في المناطق البعيدة عن المركز مثل الچبايش و والعكيكة...

The post رياضة ذي قار لـ[إذاعة الناصرية]: أنجزنا أكثر من 70 مشروعا يخدم الشباب خلال سنتين وسنستمر بالعمل appeared first on شبكة اخبار الناصرية.