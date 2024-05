2024-05-28 19:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أكدت النائب عن ذي قار علا عودة الناشي، اليوم الثلاثاء، معالجة عدة ملفات لزراعة المحافظة مع وزارة المالية، فيما أكدت إيجاد الحلول لملف رواتب المفصولين سياسيا.وقال الناشي، في بيان تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، إنها “التقت بوزيرة المالية طيف سامي يرافقها مدير زراعة ذي قار محمد عباس الياسري لبحث...

