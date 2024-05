2024-05-28 19:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اعلن نائب محافظ ذي قار ماجد العتابي، اليوم الثلاثاء، عن قرب صرف متراكم رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة من مستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية، للأعوام 2019/2020/2021 قريبا. وقال العتابي في لقاء مع “تلفزيون الناصرية”، إن “ملف الرعاية الاجتماعية ومستفيدي شبكتها من أهم الملفات التي تسلمتها الحكومة المحلية وتوليها اهتماما...

The post عبر [الناصرية بودكاست].. نائب محافظ ذي قار يُبشر ذوي الاحتياجات الخاصة: سيصرف متراكم رواتبكم لثلاث سنوات appeared first on شبكة اخبار الناصرية.