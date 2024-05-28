تحذير من تردي الوضع الأمني والسياسي في كركوك

2024-05-28 19:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أكد النائب التركماني السابق فوزي أكرم ترزي، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، أن جميع دول الجوار تتدخل في ملف كركوك، فيما حذر من تردي الوضع الأمني والسياسي في المحافظة نتيجة هذه التدخلات.

وقال ترزي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ملف كركوك حساس وشائك ومعقد في نفس الوقت وهناك تدخل خارجي ومحاولات لفرض سياسة الامر الواقع ما تسبب باخذ ابعاد امنية وسياسية"، مشيرا الى "وجود مخاوف من أن المدينة قد تذهب الى منزلق خطير ما يدفعنا للتحذير المبكر والسعي الى وحدة العراق وسيادته في مدينة تتعايش بها المكونات والقوميات".

واضاف، أن "كل دول الجوار للعراق تتدخل في ملف كركوك بأبعاد متعددة"، لافتا الى أن"هناك مماطلة وتسويف ومساعي لحرمان ابناءها من الاستحقاق الانتخابي وتبعاته على ملف الخدمات فضلاً عن خطورة السجالات وفرض واقع مرفوض من قبل ابناءها في تحديد افاق ادارة المدينة".

وشدد ترزي على "ضرورة الانتباه لملف مدينة مهمة على مستوى العراق"، مؤكدا أن "الحوار هو من يحقق الاستقرار والطمأنينة في المحافظة بعيدا عن اي اجندة خارجية".

ودعا الى أن "يكون لمكونات كركوك دور في تحديد الية ادارة القرار وفق مبدأ عادل ومنصف للجميع".

وفي وقت سابق، اتفق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع القوى السياسية في محافظة كركوك المتنازع على إدارتها بين حكومتي بغداد وأربيل على تشكيل ائتلاف إدارة موحد يضم القوى الفائزة في الانتخابات الأخيرة، وهو ما يمهد لتشكيل الحكومة المحلية، فيما يبقى الائتلاف تحت رئاسة السوداني حتى حسم الملف.