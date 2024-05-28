عودة أكثر من 300 نازح يسكنون خارج مخيمات دهوك إلى سنجار

2024-05-28 19:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيڨان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء، (28 ايار 2024)، عن عودة أكثر من 300 نازح الى قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "النازحين الذين يسكنون خارج المخيمات في مجمع (شاريا) بمحافظة دهوك، عادوا إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) التي وفرت لهم الدعم اللوجستي وقيادة عمليات نينوى".

ولفت البيان الى، ان العائدين "ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد وتماشياً مع البرنامج الحكومي".