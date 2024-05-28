2024-05-28 19:48:07 - المصدر: منصة إيشان

وجّهت وزارة النفط الاتحادية، اليوم الثلاثاء، طلباً إلى سلطات إقليم كردستان من أجل عقد اجتماع فوري يخص إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي. ودعت الوزارة عبر بيان ورد لـ “إيشان”: “وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم والشركات العالمية المشغلة للحقول الواقعة في الإقليم لعقد اجتماع في بغداد بأسرع وقت”. وأضافت أن الاجتماع يُعقَد “لغرض التباحث […]

ظهرت المقالة بغداد تطلب من أربيل اجتماعاً يخص استئناف تصدير النفط عبر جيهان: يجب أن نتوصل لاتفاق أولاً على ايشان.