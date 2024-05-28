بارزاني يشيد بدور بلاسخارت في التقريب بين الأطراف السياسية العراقية

2024-05-28 19:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أشاد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، بالدور الإيجابي بمبعوثة الأمم المتحدة للعراق جينين بلاسخارت في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية العراقية ومعالجة المشاكل.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني في مصيف صلاح الدين بأربيل عاصمة إقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل اليوم المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، بمناسبة انتهاء مهامها في العراق، والتي أجرت زيارة وداعية إلى الرئيس بارزاني.

وجرى خلال اللقاء، التباحث بشأن الأوضاع في المنطقة وآخر التطورات على مستوى العراق والأوضاع الداخلية في إقليم كوردستان.

وعبّر بارزاني خلال اللقاء عن شكره وتقديره لجهود ومساعي السيدة جينين بلاسخارت، مثمناً الدور الإيجابي الذي أدته خلال فترة عملها في العراق بهدف المساعدة على إرساء الاستقرار في البلاد والتقريب بين الأطراف المختلفة ومعالجة المشاكل، كما تمنّى لها النجاح في عملها ومهامها الجديدة.