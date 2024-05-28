مصرف التنمية الراعي البلاتيني لكلاسيكو العراق بين نادي القوة الجوية والزوراء

2024-05-28 20:08:18 - المصدر: مصرف التنمية الراعي

دعم مصرف التنمية يضفي رونقاً خاصاً على المباراة في ملعب المدينة ببغداد

بغداد، 28 أيار 2024 - يعلن مصرف التنمية بفخر عن توليه الرعاية البلاتينية للمباراة التي أُقيمت أمس الموافق 27 أيار 2024 على أرض ملعب الشعب الدولي بين نادي القوة الجوية ونادي الزوراء.

تعد مباراة الكلاسيكو العراقي واحدة من أهم المباريات في الدوري العراقي الممتاز، حيث تجمع بين اثنين من أكبر وأشهر الأندية في البلاد، نادي القوة الجوية ونادي الزوراء. تشهد هذه المباراة عادة تنافساً شديداً وحضوراً جماهيرياً كبيراً، مما يجعلها حدثاً رياضياً مميزاً ينتظره عشاق كرة القدم في العراق بفارغ الصبر.

وقال السيد سعد فائق، المدير المفوض لمصرف التنمية: "نحن في مصرف التنمية نؤمن بأهمية دعم الرياضة والشباب في العراق. إن رعايتنا لهذه المباراة التاريخية تأتي انطلاقاً من إيماننا بدور الرياضة في تعزيز الوحدة الوطنية وبناء جيل قوي وصحي. نسعى دائماً إلى المشاركة في الفعاليات التي تساهم في تطور المجتمع وتعزز من مكانة العراق على الساحة الرياضية."

كما أعرب عن سعادته بالاجواء الحماسية التي شهدها الملعب حيث كان للحضور الجماهيري الكبير بصمة تشجيعية واضحة في الترقب للمستديرة بين الفريقين ، ودعا جميع المشجعين إلى مواصلة التشجيع بروح رياضية عالية في المباريات القادمة.

يأتي دعم مصرف التنمية لهذه الفعالية كجزء من استراتيجيته الشاملة لتعزيز دوره المجتمعي، وتأكيد التزامه بالمسؤولية الاجتماعية من خلال دعم مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية في البلاد.