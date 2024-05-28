المحكمة الاتحادية العراقية والمحكمة الدستورية في روسيا تبحثان التعاون الثنائي

2024-05-28 20:42:01 - المصدر: واع

بغداد- واعناقشت المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق والمحكمة الدستورية لجمهورية روسيا الاتحادية، اليوم الثلاثاء، سير العمل بين المحكمتين والتعاون الثنائي واتفقتا على عقد ورش مشتركة.وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إنه "عقدت اليوم في جمهورية روسيا الاتحادية جلسة حوارية نقاشية بين وفد المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق والمحكمة الدستورية لجمهورية روسيا الاتحادية تناولت سير العمل بين المحكمتين، وما السبل التي يمكن من خلالها تحقيق الاستفادة المتبادلة بخصوص إجراءات تسجيل الدعاوى ونظرها الى حين حسمها".وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد الاطلاع على كل ما يتعلق بالجوانب الإجرائية والموضوعية والوقوف على اختصاصات المحكمتين، والعمل على ضرورة وجود ورش عمل متبادلة بينهما بغية الاستفادة من كافة الجوانب ولكلا المحكمتين، وزيادة التعاون بينهما مستقبلاً وتم الاتفاق على عقد ورش عمل مشتركة بين المحكمتين".وتابع البيان،أن" الوفد زار مكتبة رئيس الدولة والمتحف الموجود فيها والمكتبة الوطنية الروسية، والاطلاع على قسم المخطوطات الشرقية فيها، وأهم ما تضمنته تلك المخطوطات والوثائق".