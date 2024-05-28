بالإجماع... الموافقة على إقامة دورة الألعاب الأولمبية لفئة الشباب لدول غرب آسيا في العراق

2024-05-28 20:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صوت رؤساء اللجان الاولمبية في منطقة غرب آسيا بالإجماع، يوم الثلاثاء، على إقامة منافسات دورة الألعاب الأولمبية لفئة الشباب لدول غرب آسيا في العراق عام 2025.

جرى ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، برعاية المجلس الاولمبي الاسيوي، وبحضور رؤساء وأمناء سر اثنتي عشر لجنة أولمبية تمثل منطقة غرب آسيا.

ومثّل العراق، في الاجتماع، رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن، والنائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية خالد گبيان، والأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبد الحميد.