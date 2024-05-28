الإصابة تدعو كاساس لاستبدال لاعب في قائمة المنتخب الوطني

2024-05-28 20:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجّه مدربُ المنتخب الوطنيّ، خيسوس كاساس، اليوم الثلاثاء، (28 ايار 2024)، الدعوةَ لمدافع القوة الجوية، سعد ناطق، ليكون ضمن الخياراتِ النهائية للقائمةِ المُستدعية لمباراتي إندونيسيا وفيتنام المقبلتين ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس آسيا وكأس العالم.

وجاءت الدعوةُ بحسب بيان لاتحاد الكرة، تلقته "بغداد اليوم"، "بعد تأكد غياب محترف بورت التايلندي فرانس ضياء بطرس بعد تعرضه لإصابةٍ أثناء مشاركته في آخر مباراةٍ لفريقه ضمن مبارياتِ الدوري التايلندي والذي سيكون بحاجةٍ إلى الراحةِ التامة قبل عودته مرةً أخرى للملاعب".

وأشار البيان الى، انه "ومن المؤملِ أن يغادرَ وفدُ المنتخب الوطنيّ في مطلع الشهر المقبل نحو جاكارتا تحضيرًا لمواجهةِ منتخب إندونيسيا في السادس من الشهر نفسه قبل عودته إلى البصرة لمواجهةِ فيتنام في اختتام جولةِ التصفيات في 11 حزيران المقبل".



