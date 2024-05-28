رئيس ائتلاف دولة القانون في ديالى يعلن انسحابه من حزب الدعوة الإسلامية

2024-05-28 20:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون في محافظة ديالى، تركي العتبي، يوم الثلاثاء، انسحابه من حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس دولة القانون نوري المالكي، ومواصلة العمل كسياسي مستقل.

وقال العتبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "إيماناً مني ومنذ نعومة أظفاري انتميت إلى الخط الجهادي حزب الدعوة الإسلامية، وعانت ما عانت عائلتي إبان النظام المقبور فوقع عمي شهيداً في العام 1979، وسجن والدي وصودرت أموالنا المنقولة وغير المنقولة".

وأضاف "لما رأيت الكثير من القضايا خرجت عن مساراتها الصحيحة وأصبحت المعايير بعيدة عن النهج القويم، ولما كان نجاحي يسبب ازعاجاً لبعض الدعاة، بات لزاماً علي أن اتخذ قراراً بالخروج من هذا الحزب".

وختم العتبي "لذا قررت إعلان خروجي من حزب الدعوة الإسلامية وائتلاف دولة القانون، وأعلن عن نفسي كسياسي مستقل وعضو مستقل في مجلس محافظة ديالى".