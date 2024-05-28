وزير الصحة: قدمنا لائحة اعتراض على مقترح ضم الكيان الصهيوني لمكتب الصحة العالمية التنفيذي

2024-05-28 20:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الثلاثاء، تقديم لائحة اعتراض على مقترح ضم الكيان الصهيوني لمكتب الصحة العالمية التنفيذي.وذكر بيان لوزارة الصحة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن الحسناوي قال خلال الدورة 77 للجمعية العامة للصحة العالمية "قدمنا لائحة اعتراض مع مجموعة من وزارء الصحة العرب على مقترح لضم الكيان الصهيوني ضمن المكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، وسيتم رفعه مساءً إلى المدير العام للمنظمة".