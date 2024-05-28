2024-05-28 20:54:07 - المصدر: منصة إيشان

اتخذ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قراراً بالموافقة على إزالة التجاوزات على طريق بغداد – كركوك، من جهة السريدات. وجاء في بيان المكتب الإعلامي للسوداني، أن مجلس الوزراء وافق “على ما جاء في كتاب وزارة الإعمار والإسكان، الخاص برفع التعارضات والتجاوزات التي تقع على مشروع الطريق الرابط بين طريق (محمد القاسم) السريع، و طريق (كركوك- […]

ظهرت المقالة خلال جلسة مجلس الوزراء.. الحكومة تقرر إزالة التجاوزات على طريق بغداد – كركوك أولاً على ايشان.