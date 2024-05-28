2024-05-28 20:54:07 - المصدر: منصة إيشان

نعى المكون الإيزيدي في العراق، اليوم الثلاثاء، أحد أهم الشخصيات الإيزيدية، ميرزا ختاري، عن عمر ناهز الـ95 عاماً. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، توالت التعازي بوفاة ميرزا ختاري، من قبل أبناء المكون الإيزيدي، ليعيدوا في منشورات لهم التذكير، بأهمية هذا الرجل، بالنسبة للديانية الإيزيدية. وفي منشور له عبر حسابه على “فيسبوك”، كتب المؤرخ العراقي، سعد سلوم، […]

ظهرت المقالة الإيزيديون ينعون “شيخ معبد لاش” فمَن هو؟ أولاً على ايشان.