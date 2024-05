2024-05-28 20:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكدت لجنة الاستثمار في مجلس محافظة ذي قار، أن الحكومة المحلية متجهة إلى المشاريع الاستراتيجية بعيدة المدى، التي ستخدم المحافظة بشكل تام في المستقبل. وقال نائب رئيس اللجنة عمار ياسر الركابي، في حديث مع “إذاعة الناصرية”، إن “لجنة الاستثمار ومجلس المحافظة يتوجهان إلى المشاريع الاستراتيجية بعيدة المدى...

The post لجنة استثمار ذي قار لـ[إذاعة الناصرية]: الحكومة المحلية متجهة للعمل بالمشاريع الاستراتيجية [بعيدة المدى] appeared first on شبكة اخبار الناصرية.