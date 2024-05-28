درجال يعلن تشكيل لجنة وزارية لدراسة إمكانية شطب الديون المترتبة على الأندية

2024-05-28 21:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص ثلاثة مليارات دينار لأندية الدوري الممتاز، وفيما بين أن إعادة تأهيل الملاعب ستكون وفق رؤية متوافقة مع معايير الليغا والفيفا، أشار أن هنالك قرارات حكومية مرتقبة ستتخذ لتخصيص قطع أراضٍ خاصة بالمنشآت والملاعب الرياضية، لافتاً إلى تشكيل لجنة وزارية لدراسة إمكانية شطب الديون المترتبة على الأندية.وقال درجال في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع رئيس رابطة دوري المحترفين الإسباني بكرة القدم (لا ليغا)، خافيير تيباس، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك قرارات ستصدر لاحقا في تخصيص قطع أراض لإقامة منشآت وملاعب رياضية؛ لأجل توفير كل المستلزمات وتغطية البنى التحتية للأندية"، مبينا، أن "هناك قرارات ستتخذ من قبل الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، تتضمن تخصيص قطعة أرض للاتحادات الفرعية بمساحة 15 إلى 20 دونما في كل محافظة، وإنشاء مركز تخصصي للاتحاد، مع تخصيص مبلغ مالي للفروع من أجل تغطية نفقات مشروع الحلم بتطوير المواهب الكروية".وبين، أن "ذلك سينعكس بشكل إيجابي على كل الأندية إن كانت في المحافظات وفي بغداد"، لافتا إلى، "اتخاذ قرار قبل يومين بتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات دينار لأندية الدوري الممتاز أسوة بأندية دوري المحترفين".وتابع، أن "واحدة من الأمور المهمة التي ستقام قريبا جدا وتدرس في مجلس الدولة هو حق الاتحاد العراقي لكرة القدم بتأسيس رابطة دوري المحترفين تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي"، موضحا، أن "هذا الأمر بحثناه مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وسنعمل على إنضاج جميع هذه الأفكار لأجل استثمارها بأفضل شكل ممكن بهدف تطوير واقع الأندية".وأشار إلى، أن "هناك رابطة شراكة حقيقية مع رئيس رابطة دوري المحترفين الإسباني بكرة القدم خافيير تيباس، وهو يسعى ويعمل لأجل تعظيم موارد الدولة بالكامل للاستفادة منها من قبل الأندية".ولفت إلى، أن "رئيس رابطة دوري المحترفين الإسباني بكرة القدم (لا ليغا) على تواصل مع الشركات العالمية ومع القنوات الرياضية العالمية؛ لأجل بيع الحقوق، وهناك عمل مشترك فيما بيننا"، موضحا، أنه "سيكون هناك اجتماع مع إحدى الشركات العالمية الكبرى لبحث موضوع إمكانية بيع حقوق الدوري العراقي خلال اليومين القادمين في دبي وسيكون هناك وفد مشترك من عندنا ومن رابطة دوري المحترفين".ولفت إلى، "أنني سأجتمع بعد يومين مع واحدة من أكبر الشركات العالمية على مستوى التسويق الرياضي، وسيكون هناك تنسيق مع تيباس حول دوري المحترفين والديجتال والموضوع الرقمي".وأشار إلى، أن "تيباس أعلن عن إرسال فريق عمل من قبل لا ليغا لفحص جميع الملاعب من ناحية السيكورتي بالإضافة إلى اللوحات الإعلانية"، لافتا إلى، أن "إحدى الشركات التي كانت مسؤولة عن ملاعب قطر في كأس العالم، ستبدأ بزيارة إلى العراق يوم الأول من حزيران المقبل 1 وستقدم تقريرا كاملا للبدء في تأهيل وتطوير جميع الملاعب الخاصة".وأشار إلى، أن "قرار مجلس الوزراء واضح بتشكيل لجنة ثلاثية من قبل الاتحاد العراقي بالإضافة إلى رابطة دوري المحترفين والنادي المعني؛ لإعادة تأهيل الملاعب وفق رؤية مستقبلية بما يتوافق مع معايير لا ليغا ومعايير الفيفا".وبين، "عندما تم اللقاء مع أصدقائنا في لا ليغا، أصبحنا نعلم جيدا أنه لا يمكن أن نحصل على حقوق نقل تلفزيون عالية من دون أن تكون هناك بنى تحتية على مستوى عال ترتقي إلى مستوى المبالغ التي منحوها".ولفت إلى، أن "تيباس أكد على استقرار الدوري والسير بالشكل الصحيح"، موضحا، أنه "لا يمكن الارتقاء بمستوى منتخباتنا الوطنية من دون الارتقاء بمستوى أنديتنا".وبين، أنه "تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة إمكانية شطب الديون المترتبة على الأندية"، لافتا إلى، أن "مجلس الوزراء سيتخذ قرارا بموضوع تخصيص الأراضي إلى الأندية".وتابع، أن "جميع الأمور تسير بالاتجاه الصحيح ورئيس الوزراء هو الداعم الأول والأكبر لنا في كل شيء".