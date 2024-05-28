العراق يفوز بحق استضافة دورة الألعاب الأولمبية لفئة الشباب لدول غرب آسيا

2024-05-28 21:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت اللجنة الأولمبية، اليوم الثلاثاء، الموافقة على استضافة العراق لدورة الألعاب الأولمبية لفئة الشباب لدول غرب آسيا.وأوضح المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع)، أن" رؤساء اللجان الأولمبية في منطقة غرب آسيا، صوتوا بالإجماع، على إقامة منافسات دورة الألعاب الأولمبية لفئة الشباب لدول غرب آسيا في العراق عام 2025"، مشيرا الى ان ذلك "تم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، برعاية المجلس الأولمبي الآسيوي، وبحضور رؤساء وأمناء سر اثنتي عشرة لجنة أولمبية تمثل منطقة غرب آسيا".وأضاف البيان، أن "الحاضرين ثمنوا المبادرةَ التي أطلقها رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، خلال الاجتماع، والتي تهدف إلى خلق أجواء مثالية وبناءة بين رياضيي دول منطقة غرب آسيا، فيما أبدى رؤساء اللجان الأولمبية ارتياحهم الكبير لاستضافة العراق لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية لفئة الشباب في العام المقبل"، لافتا الى ان "الاجتماع، ترأسه ثاني بن عبد الرحمن الكواري، نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عن منطقة غرب آسيا، وحسين المسلم مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي، وفينود تيواري، مدير علاقات المجلس الأولمبي الآسيوي، وحضور رؤساء وممثلي اثنتي عشرة لجنة أولمبية تنتمي لمنطقة غرب آسيا، شهد مناقشة تفعيل عمل اللجان الأولمبية في المنطقة، والتعاون المشترك الذي يسهم في تطوير المستوى الرياضي لهذه البلدان".وأكد البيان ، أنه "مثّل العراق، في الاجتماع، رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور عقيل مفتن والنائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية السيد خالد گبيان، والأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبد الحميد".