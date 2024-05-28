2024-05-28 21:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، تراجع نسبة جرائم الابتزاز الإلكتروني خلال الفترة الماضية مقارنة بالعام الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك تراجعًا بحالات الابتزاز بنسبة 4% خلال الأشهر الأول من السنة الحالية مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من السنة الماضية، بسبب الجهود الأمنية في متابعة تلك الجرائم وكشفها بوقت قياسي مما دفع للحد من هذه الجرائم بشكل كبير".

وبين الموسوي ان "اغلب الذين يتعرضون لجرائم الابتزاز الإلكتروني هم من فئة الفتيات، إضافة الى وجود بعض الرجال، لكن النسبة الأكبر هي للنساء، والعمل الأمني مستمر ومتواصل من اجل الحد بشكل اكبر من جرائم الابتزاز الإلكتروني خلال الأشهر المقبلة".

وخلال العام الماضي، سجل العراق وفق إحصاء كشفت عنه مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، عن 1950 حالة ابتزاز إلكتروني معظم ضحاياه من النساء، من بينهن فتيات في سن المراهقة وأطفال دون سن 14 عاما.