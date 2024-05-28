وزير الداخلية يصل طهران على رأس وفد أمني رفيع

2024-05-28 21:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري يصل العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، بدعوة رسمية على رأس وفد أمني رفيع المستوى.

وقال بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الشمري، وصل الى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد أمني ضم قائد قوات الحدود ومدير عام المخدرات والمستشار الأمني للوزارة ومدير عام التدريب والتأهيل ومدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وعدداً من القادة وضباط الوزارة".

وأضاف: "تأتي هذه الزيارة استجابة للدعوة التي وجهها وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي والقائد العام للشرطة الإيرانية، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الجارين".