2024-05-28 21:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الثلاثاء، ضبط شركة تتاجر بالأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة في بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بجهد استخباري دقيق ومتابعة ميدانية حثيثة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع وبالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني ومفرزة من مديرية الجريمة المنظمة من ضبط إحدى شركات الأدوية تقوم بتجارة الأدوية منتهية الصلاحية واعتقال متهم داخل الشركة في إحدى مناطق العاصمة".وأضافت، أن "القوة ضبطت أيضا مخزنا ومعملا وهميا للأدوية يحتوى على أدوية مغشوشة وعلب مطبوعة معدة للتعبئة وليبلات ولواصق مزورة غير رسمية وماكنة لتعبئة وتغليف الأدوية".وأكدت، أنه "تم تسليم المتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة".