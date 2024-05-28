تقرير: العراق يسعى لتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني والصين ستساعده باستثماراتها النفطية

2024-05-28 21:48:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اعتبر موقع اويل برايس البريطاني المعني بشؤون النفط، أن الصين تشهد تقدمًا باستثماراتها النفطية في العراق بعد حصولها على استثمار حقل غاز المنصورية بالاشتراك مع شركات الحكومية العراقية، لافتاً الى أن العراق يسعى تعزيز إنتاجه للاستخدام المحلي من النفط والغاز وتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني. وكتب الموقع تقريراً، ذكر فيه أن الصين حققت المزيد من التقدم في مجال النفط والغاز العراقي من خلال توقيع اتفاقية مبدئية مع شركة ميدلاند أويل المملوكة للدولة العراقية لتطوير حقل غاز المنصورية مع كونسورتيوم صينيعراقي. وأضاف التقرير إنه من المتوقع أن ينتج حقل المنصورية المنتج بالفعل 100 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز على مدى 18 شهرًا و300 مليون قدم مكعب على مدى 4 إلى 5 سنوات. وتابع، أن العراق يسعى تعزيز إنتاجه للاستخدام المحلي من النفط والغاز، مما يقلل الاعتماد على إيران في الحصول على الغاز، على وجه الخصوص، مبيناً أن الشركات الصينية فازت بأربعة عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز في العراق خلال الإجراءات، حيث تم طرح 29 مشروعًا للمناقصات، والصين هي صاحبة العرض الوحيد الفائز في المزادات العراقية، حيث اشترت تسعة حقول للنفط والغاز، في حين حصلت شركة كردية عراقية على حقلين، ولم تشارك أي شركة نفط أمريكية كبرى. وتابع التقرير، أن شركة سينوك، عملاق التنقيب الصيني، فازت بمناقصة لتطوير المنطقة 7 البرية في وسط وجنوب العراق، في حين فازت شركة سينوبك الصينية بمناقصات لتطوير أربعة حقول نفط، بما في ذلك أبو الخيمة والظفريه وواسط والصيف”. وبين أن هدف بغداد الأساسي هنا هو تعزيز إنتاج الغاز للاستخدام المحلي، إلا أن حقلين للغاز ذوي إمكانات عالية معروضين للبيع في المزاد فشلا في جذب أي اهتمام، حتى من الصينيين. يذكر أن في عام 2019، وقعت بغداد وبكين اتفاقية النفط مقابل الإعمار والاستثمار، مما فتح الباب أمام الشركات الصينية للاستثمار في البنية التحتية العراقية مقابل النفط، ومنذ ذلك الحين، اقتربت الشركات الصينية من استكمال بناء مصفاة بطاقة 300 ألف برميل يوميا في ميناء الفاو الرئيسي في العراق، وفقاً للتقرير البريطاني.