مصدر ينفي طلب أوديشو اعفاءه من تدريب الجوية بعد خسارة الكلاسيكو

2024-05-28 21:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفى مصدر في نادي القوة الجوية، مساء اليوم الثلاثاء، (28 ايار 2024)، الأنباء عن طلب مدرب الفريق أيوب أوديشو اعفاءه من تدريب الفريق.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "لا صحة للأنباء التي خرجت بشأن طلب المدرب أوديشو، إعفاءه من تدريب الفريق خلال فترة التوقف الدولي ومفاوضة مدرب نادي الزوراء السابق حسام البدري".

وتناقلت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، انباء عن طلب مدرب القوة الجوية أيوب أوديشو اعفاءه من مهمة تدريب الفريق على خلفية خسارة الكلاسيكو أمس أمام الزوراء في دوري نجوم العراق.

وحسم فريق الزوراء مباراة الكلاسيكو ضد القوة الجوية بالفوز (1-0) مساء اليوم الاثنين على ملعب المدينة ضمن منافسات الجولة 31 من دوري نجوم العراق.

ورفع الفوز رصيد الزوراء إلى النقطة 60 في المركز الثالث، بفارق 6 نقاط خلف القوة الجوية الوصيف الذي ابتعد بـ 4 نقاط عن الشرطة المتصدر.