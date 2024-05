وفد السيد مقتدى الصدر يصل ذي قار لرفع حسينية متجاوزة على شارع حيوي

2024-05-28 21:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: وصل وفد السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إلى ذي قار، لرفع حسينية متجاوزة تعارضت مع المصلحة العامة. وقال السيد حازم الأعرجي، في تدوينة تابعتها “شبكة اخبار الناصرية”، إن “وفد سماحة السيد القائد مقتدى الصدر، يصل الى الناصرية الفيحاء، بخصوص رفع حسينية (دار فاطمة)”. وأضاف أن “الزيارة تأتي لأن...

