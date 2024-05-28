بيلينجهام يتوج بجائزة أفضل لاعب في الليجا

2024-05-28 22:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتوج الإنجليزي جود بيلينجهام نجم خط وسط ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في الليجا لموسم (2023-2024).وشارك بيلينجهام خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد، في 41 مباراة، سجل 23 هدفا وصنع 12 بمختلف المسابقات.وعلى مستوى الليجا، خلال 28 مباراة، سجل 19 هدفا وصنع 6 أخرى، وساهم في تتويج الميرنجي باللقب.وعلق الإنجليزي، عقب تتويجه بالجائزة: "شكرا لكم على هذه الجائزة، آسف لأنني لم أتمكن من التواجد معكم، حيث نستعد لنهائي دوري أبطال أوروبا، لكن شكرًا للنادي وزملائي وكل من صوت لي".وانضم بيلينجهام لصفوف ريال مدريد قادمًا من بوروسيا دورتموند الصيف الماضي، بصفقة تخطت قيمتها حاجز الـ100 مليون يورو.المصدر: كورة