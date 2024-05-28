التجارة تدعو أصحاب المخابز والأفران إلى استخدام الطحين الصفر المحلي

2024-05-28 22:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعدعت وزارة التجارة، اصحاب المخابز والافران إلى دعم المنتج الوطني واستخدام الطحين الصفر المحلي.وقال المدير العام للشركة الحقوقي محسن محمد النامس في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة أثير الغريري عقدت ادارة الشركة العامة لتصنيع الحبوب اجتماعا موسعا مع نخبة من اصحاب المخابز والافران لحثهم على دعم المشروع الوطني لانتاج الطحين الصفر التجاري محلياً من خلال الاقبال على شراء الطحين الصفر المحلي الذي بادرت بانتاجه عدد من المطاحن التجارية العراقية واستخدامه في الانتاج كونه ذو نوعية جيدة ويضاهي الطحين المستورد".واضاف، ان "المنتوج من الطحين الصفر المحلي ، خاضع للمواصفة القياسية العراقية والفحص النوعي وخالي من المواد والمضافات الكيميائية التي تحتويها بعض انواع الطحين المستورد، بالاضافة الى طرحه في الاسواق باسعار اقل من سعر الطحين المستورد ، للحفاظ على العملة الصعبة للبلد" .وشدد على ان "الشركة ستدعم تقديم التسهيلات لايصال الطحين المحلي الى الفرانين والاتفاق على وضع آلية لتنظيم عملية التجهيز ، وفتح منافذ تسويقية من قبل المطاحن المنتجة لبيع وتجهيز الطحين الصفر التجاري بجانبي الكرخ والرصافة للتعامل المباشر بين المطحنة المنتجة واصحاب المخابز والافران دون وسطاء".