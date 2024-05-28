وزير الداخلية يبحث مع المسؤولين الإيرانيين أمن الحدود المشتركة والتنسيق الثنائي

2024-05-28 22:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته إلى طهران مع المسؤولين الإيرانيين أمن الحدود المشتركة والتنسيق والتعاون الثنائي.

وقال بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الشمري بحث والوفد المرافق له، في العاصمة طهران، مع نظيره الإيراني السيد أحمد وحيدي والقائد العام للشرطة الإيرانية وعدد من المسؤولين جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها تكثيف العمل لتأمين الحدود الدولية المشتركة، وإجراءات البلدين الجارين للحد من عمليات التهريب والتسلل".

كما جرى وفق البيان بحث تعزيز التعاون والتنسيق في مجالي مكافحة المخدرات والتدريب وتبادل الخبرات وفرص الدراسات العليا، والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود وتسليم المطلوبين، كما شملت هذه المباحثات التنسيق حول الزيارة الأربعينية وأعداد الزائرين وتأمين دخولهم.

وعقب هذه المباحثات عقد وزير الداخلية مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره الإيراني لبيان هذه الزيارة وأهدافها.