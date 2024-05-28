وزير الداخلية يبحث في طهران تكثيف العمل لتأمين الحدود الدولية المشتركة

2024-05-28 22:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، مع المسؤولين في طهران عدداً من الموضوعات المهمة في مقدمتها أمن الحدود المشتركة والتنسيق والتعاون بين البلدين.

وقال مكتبه الإعلامي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الشمري والوفد المرافق له، في العاصمة طهران، بحث مع نظيره الإيراني أحمد وحيدي والقائد العام للشرطة الإيرانية وعدد من المسؤولين جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها تكثيف العمل لتأمين الحدود الدولية المشتركة، وإجراءات البلدين الجارين للحد من عمليات التهريب والتسلل".

وأضاف: "كما جرى بحث تعزيز التعاون والتنسيق في مجالي مكافحة المخدرات والتدريب وتبادل الخبرات وفرص الدراسات العليا، والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود وتسليم المطلوبين، كما شملت هذه المباحثات التنسيق حول الزيارة الأربعينية وأعداد الزائرين وتأمين دخولهم".



